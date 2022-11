Aprovecharon desfile para recordarle a Gobierno su deuda con docentes

El reclamo por la falta de pago del aumento del 1, 2 y 3 por ciento a profesores con nómina estatal se hizo patente este domingo durante el desfile cívico-militar por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana.Durante el evento una profesora optó por sacar una cartulina demostrando su inconformidad por la falta de pago del gobierno estatal, que proyecta realizan los depósitos para el 13 de diciembre.“Gobernador has pisoteado nuestros Derechos Laborales al no pagar el aumento salarial en tiempo y forma”, reclamó una profesora a través de una pancarta.El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez encabezó el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana en el centro histórico de la ciudad de Xalapa, el cual inició en punto de las 12:00 horas de este domingo 20 de noviembre, con el contingente de la Secretaría de la Defensa Nacional.Al corte del desfile no se dio un reporte sobre los participantes, sin embargo, hubo contingentes de diversos planteles educativos, fuerzas de seguridad y cuerpos de emergencia.El mandatario estatal estuvo acompañado de la presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz y la del Poder Legislativo, Margarita Corro Mendoza.También acudieron la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y otros miembros del gabinete estatal.Hubo gran afluencia de familias sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en bajos de Palacio Municipal y sobre el parque Benito Juárez.Los elementos del Ejército Mexicano marcharon a pie frente al Palacio de Gobierno, algunos de ellos a bordo de sus unidades de guerra con proyectiles.El desfile concluyó a las 13:05 horas y se realizó sin incidentes en esta capital veracruzana.