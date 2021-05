Aprueba OPLE las listas definitivas de candidatos de la elección local

Tras dos días de recesos y cuatro de haberse aprobado los registros supletorios de las candidaturas a las Diputaciones al Congreso del Estado y a los cargos edilicios en los 212 Ayuntamientos, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó las listas definitivas de contendientes presentadas por los partidos políticos, coaliciones e independientes.



Asimismo, y en cumplimiento al punto resolutivo segundo del acuerdo aprobado el pasado lunes, minutos antes de la medianoche, el pleno verificó el cumplimento de paridad de género, los bloques de competitividad y las acciones afirmativas que debían cumplir las fuerzas partidistas en sus planillas inscritas.



Si bien los integrantes del árbitro comicial avalaron por unanimidad de votos los nombres de la totalidad de candidaturas, éstas aún no se dan a conocer, supuestamente porque siguen conformándose, lo que significa que podrían hacerse cambios a las mismas.



Durante la reanudación de la plenaria, las 14 representaciones de los partidos políticos agradecieron a la mayoría de los consejeros por su “apertura” y “entendimiento” en esta fase de revisión de la documentación presentada para avalar los registros.



Además reconocieron el compromiso del personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), quienes durante los últimos cuatro días realizaron labores de hasta 72 horas para la verificación de los requisitos por parte de los aspirantes registrados en el Sistema Local de Registro de Candidaturas.



No obstante, cargaron contra Roberto López Pérez y Mabel Aseret Hernández Meneses, a quienes acusaron de no tener “disposición” y “solidaridad”, por su “falta de experiencia” en este tipo de actividades electorales.



Tras los cuestionamientos y al hacer uso de la voz, el consejero denunció que con este tipo de señalamientos “únicamente tratan de presionar la función de un consejero electoral sin más pruebas que cuestiones de palabras sin sentido”.



Afirmó que siempre ha hecho su trabajo, “que es vigilar que la Constitución, la ley, los acuerdos del Consejo General se cumplan, velar porque a la ciudadanía efectivamente se le garanticen sus derechos político-electorales. Hasta este momento salvo prueba en contrario, su servidor se ha pegado de manera irrestricto a la Ley y a los principios rectores de la función electoral”.



Hernández Meneses apuntó que cuando se realizan ese tipo de alusiones personales se desvirtúa el debate y se deja de observar lo establecido en el Reglamento de Sesiones del Consejo General, por lo que invitó a todos los integrantes de la “herradura de la democracia” a respetar dicha normativa interna del OPLE.