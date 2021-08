Aprueban Cuenta 2019; Gobierno de Cuitláhuac no aclara anomalías millonarias

Con 36 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones, el Congreso del Estado aprobó en lo general y en lo particular, la Cuenta Pública 2019 —la primera del gobernador Cuitláhuac García Jiménez— con un presunto daño patrimonial por 2 mil 636 millones 340 mil 268.68 pesos.



Se señalan anomalías en el Poder Ejecutivo con relación al manejo de la deuda pública, en 3 Dependencias estatales, 35 Organismos Públicos Descentralizados, 3 Fideicomisos, 4 Órganos Autónomos, en el Poder Judicial y 210 Ayuntamientos, tal como lo señaló el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo que entregó el pasado 29 de julio.



Ninguno de los entes fiscalizables estatales y municipales envió documentación adicional a la Comisión Permanente de Vigilancia para tratar de solventar las observaciones, a fin de que los diputados los sacaran de la “lista negra”.



Además, el dictamen refiere que la Cuenta Pública 2019 del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) se tendrá que revisar con la Cuenta Pública 2020, toda vez que ante la pandemia de COVID-19, las oficinas e instalaciones deportivas fueron habilitadas como hospitales de reconversión y no se pudo acceder a la documentación requerida.



Ahora, el dictamen será remitido al ORFIS para que inicie los procedimientos de investigación y de sustanciación y brinde el derecho de audiencia a los entes estatales y municipales observados para que intenten solventar los señalamientos de daño patrimonial.



Por su parte, la Contraloría General del Estado y los Órganos Internos de Control de los Ayuntamientos tendrán que iniciar las investigaciones correspondientes e informar al ORFIS, la fecha y el número de expediente de las investigaciones.



En caso de persistir las observaciones, el ORFIS podrá presentar denuncias ante las instancias correspondientes en contra de servidores o exservidores públicos cuya conducta implique irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos y que, presumiblemente, afectaron la Hacienda Pública Estatal y/o Municipal.



Así, en su primera Cuenta Pública, el actual Ejecutivo tiene un presunto daño por 279 millones 828 mil 513.26 pesos.



Tres dependencias estatales fueron observadas con un presunto daño financiero por 16 millones 630 mil 854.78 pesos.



Se trata de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) con 13 millones 443 mil 654.89 pesos; la Secretaría la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) tiene un daño de 2 millones 238 mil 141.11 pesos y Coordinación General de Comunicación Social en donde se detectó un quebranto financiero de 949 mil 58.78 pesos.



Además, hay un presunto daño patrimonial por 191 millones 995 mil 930.69 pesos en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera en el Poder Ejecutivo.



Así también en 35 Organismos Públicos Descentralizados hay un probable daño financiero por 241 millones 686 mil 412.90 pesos, entre ellos, el Colegio Veracruz (COLVER) por 2 millones 93 mil 826.56 pesos; y en el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX) por 581 mil 360.03 pesos.



Otros de los OPD observados con daño patrimonial es el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), por 8 millones 759 mil 612.48 pesos; la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), por 10 millones 604 mil 162.44 pesos; el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por 769 mil 930.84 pesos.



En los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) por 1 millón 644 mil 555.84 pesos; en el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) por 6 millones 333 mil 154.57 pesos; y en la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PAM), por 899 mil 988.23 pesos.



En 3 Fideicomisos el daño es por 21 millones 511 mil 245.58 pesos, se trata del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV), por 3 millones 278 mil 968.91 pesos; el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP), por 660 mil pesos, y el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz (EXPOVER), por 17 millones 572 mil 276.67 pesos.



En la Fiscalía General del Estado (FGE) el presunto daño patrimonial detectado es por 1 millón 586 mil 954.14 pesos y en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) de 117 mil 656 pesos.



En el Poder Judicial de Veracruz, se determinó un presunto daño patrimonial por 90 millones 15 mil 635.13 pesos, de los cuales, 85 millones 514 mil 709.98 pesos corresponden al Consejo de la Judicatura y 4 millones 500 mil 925.15 pesos al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.





Aunado a ello, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) el presunto quebranto financiero es por 1 millón 631 mil 731.74 pesos.



Y en la Universidad Veracruzana (UV) dos observaciones, una por 1 millón 684 mil 119.68 pesos derivado de las auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública, y otra por 1 millón 631 mil 731.74 pesos respecto de la auditoría financiera.



Mientras que, en la Cuenta Pública Municipal, hay un señalamiento de 2 mil 26 millones 637 mil 885.88 pesos de daño patrimonial en 210 Ayuntamientos.



Adicional a ello, se detectaron 11 millones 865 mil 335.95 pesos de daño patrimonial en 6 Comisiones Municipales de Agua y 39 millones 976 mil 506.21 pesos en 13 Ayuntamientos en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.



Cabe mencionar que solo dos Ayuntamientos, Colipa y Magdalena no resultaron con observaciones de daño patrimonial, aunque sí tienen observaciones administrativas y financieras que tendrán que aclarar.