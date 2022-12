Apúrense a actualizar placas o no podrán circular, advierte Gobernador

A partir del próximo primero de enero, no podrán circular en Veracruz automóviles con placas de la administración duartista o anteriores, por lo que se tiene hasta el 31 del presente mes para realizar el canje con descuento en multas y recargos.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló lo anterior y explicó que esta situación se deriva de un ordenamiento legal, el cual está vigente en todo el país donde se plantea que en la entidad solo podrán circular unidades con dos tipos de placas.En ese tenor, hizo un llamado a los contribuyentes que aún no han realizado este trámite, a que acudan a los módulos y oficinas de Hacienda del Estado, pues a partir de 2023 no habrá descuentos, además que las unidades no podrán circular para evitar multas.“A todos los que tienen placas emitidas durante el gobierno de Fidel Herrera y Javier Duarte en sus vehículos, decirles que estos ya no podrán circular en el 2023, hay una ley que nos obliga a que estos vehículos se regularicen, estas son las últimas dos semanas que se tienen para aprovechar todavía el descuento del 25 por ciento en estos cobros de actualización de placas”, apuntó.García Jiménez, fue cuestionado respecto a un eventual incremento al Derecho Vehicular, situación que desestimó y adelantó que el costo no sufrirá ningún cambio.“No, se va a quedar igual”, afirmó el mandatario veracruzano.