Araucarias “metiches”: En Xalapa, árboles foráneos se roban los reflectores

El académico e investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Héctor Narave Flores, cuestionó que el árbol de Araucaria (Araucaria heterophylla), se esté convirtiendo en el emblema de Xalapa, pese a no ser nativo de la ciudad.“La araucaria se está convirtiendo en el emblema, en el árbol emblemático de Xalapa, cuando no es de Xalapa, no es el Estado, no es del país, y tampoco es de Chile esta Aracuria, la Araucaria de Chile es Araucaria Araucana y ésta es Araucaria heterophylla”, explicó el biólogo y maestro en Política, Gestión y Derecho Ambientales.Por ello, alertó que se está promoviendo a las especies exóticas por sobre las propias de la región.“Muchas de las especies exóticas como la araucaria, que no tiene ningún pecado, en todo el mundo se hace eso, uno va a Chile y encuentra plantaciones de Pino Radiata (Pinus radiata), que es de México (…) entonces refleja que las especies exóticas también están siendo muy fomentadas”, criticó Narave Flores.Si bien abundó que de las especies nativas que hay en la Capital del Estado, el árbol que mayor resalta es El Haya (Platanus mexicana Moric) con 20 individuos, es seguido muy de cerca por la Araucaria, con 13 ejemplares.“Se está convirtiendo en un emblema que no tendría nada malo, pero tenemos las especies nativas”, reiteró el docente universitario, al añadir que recientemente ha surgido un concepto que se llama “marca de lugar” que busca resaltar los atributos culturales, biológicos y naturales de cualquier lugar, y el atractivo de la Capital veracruzana es su vegetación.“Es su vegetación una de las marcas del lugar, que combinadas con la topografía, la humedad, el clima, la riqueza cultural pues la hacen un lugar atractivo”, destacó,Héctor Narave sostuvo que de los 94 árboles que componen el libro “Árboles Singulares de Xalapa”, que fue elaborado por la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento, 22 pertenecen a especies nativas y nueve a especies exóticas.Cinco de las autóctonas, precisó, están registradas en la Norma Oficial Mexicana 059, porque requieren mayor cuidado, al estar en peligro de extinción o amenazadas de desaparecer.“Por estar en peligro de extinción o amenazadas por desaparecer, endémicas y que sólo se encuentran en un lugar o la sujetas a protección especial, que están siendo muy utilizadas y que pueden caer en otra categoría”, señaló el académico dedicado a la Investigación y Educación para el Desarrollo Sustentable.