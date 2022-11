Argentina Durán ofreció conversatorio sobre su trayectoria musical, en Xalapa

Durante el fin de semana pasado la pianista e influencer de redes sociales, Argentina Durán, visitó Xalapa tras una activa jornada de conciertos sinfónicos. Además de ofrecer un recital, la artista hizo una parada especial en el Museo de la Música Veracruzana “Casa Doña Falla”, donde conversó acerca de su proceso creativo y tu trayectoria musical.El tema central de la charla fue la necesidad de cernirse con disciplina, práctica y constancia, tres elementos indispensables para llegar a alcanzar el éxito en esta y todas las artes humanas, consideró Durán.Contó la pianista que en su trayectoria descubrir la producción de contenido digital de calidad fue una bocanada de aire fresco que le permitió generar nuevos proyectos musicales en busca de un público.Destacada miembro de la Orquesta Sinfónica, Argentina Durán compartió con los asistentes de qué manera utiliza las múltiples herramientas de esta Era Digital, en favor de su visión artística personal y el desarrollo de la música instrumental actual. Con base en ello, refirió que un fragmento musical muy breve compartido a través de "Tik Tok", por ejemplo, tiene el potencial para captar una sólida audiencia escuchas no solo de México sino de todo el mundo, por lo que esta red social se ha vuelto una aliada muy poderosa para cumplir con el propósito del arte.Con una Maestría en Interpretación, la también influencer dedicó gran parte de su discurso a la importancia de fortalecer el cuerpo como principal herramienta de creación.Es vital aprender técnicas eficaces de relajación de los músculos, señaló la ejecutante, para producir sinergia con los instrumentos musicales y obtener como resultado sonidos que impacten directamente en la sensibilidad de los espectadores.Para Durán, el principal propósito de su proyecto personal es lograr transmitir la emoción de la música a través de un vídeo de igual manera de como se haría en formato presencial, estableciendo para ello una conexión especial con su audiencia que la transporte a sentirse como en un recital en vivo."Al público lo que le importa es sentir las emociones que la música te puede producir. Y cuando una no siente, no lo puede transmitir. Se trata de que el artista nos diga algo especial. Y es por ello que siempre se debe abogar por crear una conexión”, dijo.Así, tras 8 años de haberse ido, Alejandra Durán volvió a Xalapa, su ciudad natal, donde ofreció un concierto inolvidable concierto que, según sus consideraciones, se trató de uno de los más especiales que ha tenido al tratarse de un sitio único para su corazón. Un recital muy emotivo que emocionó a la pianista hasta las lágrimas cuando refirió el gusto que le provocó el hecho de poder tocar, ya como artista consagrada, en su lugar de origen."Nadie es profeta en su propia tierra y por ello regresar a mi ciudad ha sido un coctel de emociones. Xalapa siempre me trae algo nostalgia y dolor, por las inevitables perdidas familiares del tiempo; pero así también me provoca mucha felicidad, y tocar aquí es algo muy especial que recordaré toda mi vida”, finalizó la artista.