Arquidiócesis de Xalapa reubicará a algunos de sus sacerdotes

Para el mes de febrero habrá “un desfiladero” de sacerdotes, pues serán reubicados a nuevas parroquias, dijo Juan Beristain de los Santos, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa.La Arquidiócesis de Xalapa cuenta con 93 parroquias en 37 Municipios y con cerca de un millón 100 mil feligreses.Manifestó que son más de 20 cambios los que están en puerta y obedecen a la aplicación del Código de Derecho Canónico, con la finalidad de que los sacerdotes no generen “cotos de poder” en las parroquias.Explicó que el Código de Derecho Canónico recomienda que los sacerdotes no deben estar más de cinco o seis años en una parroquia.“El obispo Jorge Carlos Patrón Wong está aplicando el Derecho Canónico y lo tenemos que cumplir; nos está metiendo en una dinámica de no estancarnos, de no arraigarnos para no crear cotos de poder (…) va a ver un desfiladero de sacerdotes para reubicarse a nuevas parroquias de Perote, Coatepec y Puebla”.Reconoció que hay quienes no quieren moverse pero recordó que los sacerdotes son peregrinos y no pueden arraigarse a las comunidades donde están.“El cambio (de sacerdotes) es una estrategia evangélica para que no nos apeguemos. Cuando nos ordenamos sacerdotes prometemos al obispo obediencia y decimos: lo que usted diga, a donde usted diga y como usted diga”.Manifestó que los recientes cambios de sacerdotes obedecieron a que algunos de ellos tenían más de 5 y 6 años en las parroquias; y otros, ya se habían pasado del tiempo, pues llevaban 12 y hasta 13 años.Como ejemplo citó el cambio del sacerdote Anselmo Rivera Rincón, que por 19 años se desempeñó como administrador diocesano, pero ahora fue reubicado a la parroquia de la Sagrada Familia en esta ciudad.“El obispo dijo que había que poner sangre nueva y nosotros no nos podemos apegar a un cargo porque son servicios”.Otro de los cambios que se dieron recientemente fue el del padre Juan Manuel Suazo Reyes, que estaba en la parroquia de María Auxiliadora de Xalapa, quien fue enviado a la parroquia de Sam Miguel Arcángel, de Perote.Así también Quintín López Cessa, que estaba en Coatepec y fue reubicado a la parroquia de San Pío X, en Xalapa; y Rafael González Hernández, que estaba en la parroquia de María Madre, ahora espárroco de San Isidro El Labrador en Otilpan, del municipio de Tlalnelhuayocan.En lo que respecta a los feligreses, Beristain de los Santos reconoció que se encariñan con el párroco y quisieran que se quedaran para siempre.“Al principio, como todos los cambios, siempre hacen comparaciones con el que llega, luego lo van conociendo y al final ya no quieren que se vaya”, concluyó.