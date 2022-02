Arquitectos de Tuxpan piden ser tomados en cuenta en Planes de Desarrollo Municipal

Para optimizar recursos materiales y evitar daños innecesarios al entorno, en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de los ayuntamientos se debe tomar en cuenta la opinión de expertos, señaló Alfonso Sandoval Betancourt, presidente del Colegio de Arquitectos de Tuxpan y Norte de Veracruz.Indicó que los distintos colegios cuentan con profesionales en cada materia, sin embargo, lamentó que no siempre son llamados a involucrase en el desarrollo de obras de impacto social.“La obra se tiene que hacer con respeto a la sociedad, pues las autoridades solamente están administrando los recursos. Así como en la iniciativa privada hay una planeación, así que se aplique también en la obra pública”, recalcó.Asimismo, lamentó que, en ocasiones, el protagonismo de algunos actores políticos o servidores públicos no permita consultar la opinión de profesionales antes de llevar a cabo algún proyecto, por lo que, cuando se ejecutan no siempre se logra el beneficio social que se debería alcanzar.Sandoval Betancourt recalcó que por ello se debe insistir en trabajar con base a un anteproyecto, un proyecto final y un presupuesto que puede tener alguna modificación, pero mínima.