Arranca el Carnaval Yanga 2022; coronan a Reina y queman el mal humor

Con la presencia del secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, de diputados locales, federales, de la Fiscal general del estado y alcaldes de la región y más de 2 mil personas, se llevó a cabo la coronación de la reina del Carnaval Yanga 2022 María Elena I y la quema del mal humor.El presidente municipal, Fernando Nicolás Gordillo Torres dijo que era un honor sentirse acobijado por tan distinguidas personalidades, para dar inicio a esta fiesta carnestolenda.Expuso que es un honor como administración sentirse respaldado por el Gobierno del Estado, en este caso el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, de la titular del DIF, de la Fiscal General del Estado, de los diputados locales, federales y alcaldes de la región.“Para Yanga nosotros sabemos que la vida es hermosa, que tenemos que vivirla de una manera distinta a partir de la libertad que hace más de 413 años inicio el Príncipe Yanga. Para nosotros es un honor poder contar con su presencia y también poder vivir La vida desde el punto de vista distinto desde la afrodescendencia”, sostuvo.Se pronunció por un elemento principal, que es invertir en la educación, en la niñez, en el deporte y la juventud. De esta forma, dio la bienvenida a todos sus invitados especiales y concluyó: ¡Que viva Yanga!Por su parte, el secretario de Gobierno, después de agradecer la invitación al alcalde y su Cabildo, llamó al pueblo de Yanga de celebrar esta fiesta de Carnaval en paz y tranquilidad.Dijo que es un honor y que le llena de orgullo ser el primer secretario de gobierno que se reconoce como afrodescendiente. “Estar aquí pisando el suelo que hace más de 500 años ha resistido y encabezó la lucha por nuestra libertad.El tiempo que hoy vivimos en Veracruz es de libertad, de inclusión; precisamente las causas que motivaron la insurgencia y que por más de cinco siglos los afrodescendientes hemos pasado de la esclavitud, la exclusión y la determinación a una nueva realidad, reaccionó.Aseguró que sólo la Cuarta Transformación podría darles esa nueva realidad, el reconocimiento a nuestros derechos como pueblos y comunidades afromexicanas; y seguimos en la lucha por el reconocimiento, como pueblos y como comunidades afromexicanas, recalcó.Dijo saber que en el México de la Cuarta Transformación emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador la vamos a conseguir y en Veracruz hemos sostenido una causa permanente desde que el gobernador Cuitláhuac García asumió el mandato popular.Expuso que para empezar como afrodescendientes debemos sentirse orgullosos, hacernos visibles, no sentirnos discriminados por un asunto racial, indicó. “Somos constructores de esta gran nación que ha hecho libre desde tiempos del libertador Yanga y del insurgente Vicente Guerrero; y así nuestros hermanos pueblos indígenas, también consiguieron su libertad”.Advirtió que no queremos privilegios, sino igualdad de derechos; nada debe separarnos de los indígenas; al contrario, debemos ir juntos por la igualdad plena de derechos. Somos pueblos indígenas y afrodescendientes, no uno sobre el otro; sino que somos igualdad en la inclusión.A este evento estuvieron presentes los delegados de Estados Unidos.Invitados especiales y pueblo en general participaron de la coronación de la reina y la quema del Kalimbo o también llamado la quema del mal humor; pero además, develaron una placa que dice “Yanga Vive”.