Arranca el Megapuente: Este viernes no hay clases, lunes es festivo

Este viernes 18 inicia el mega puente de marzo. Según el calendario escolar 2021 a 2022 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tienen clases el 18 y el 21 de marzo.El 18 de marzo se conmemora el aniversario de la Expropiación Petrolera.En esta fecha se recuerda que en 1938, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, emitió el decreto por el que se expropiaba a 17 compañías petroleras extranjeras que operaban en México.Sin embargo, el 18 de marzo no es un día festivo oficial.La razón por la cual los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) no tienen clases se debe a que los maestros realizan la revisión de los exámenes y calificaciones.En tanto que el 21 de marzo no hay clases también pues es festivo oficial por la celebración del natalicio de Benito Juárez.Después de este mega puente, el viernes 25 de marzo los alumnos nuevamente no tendrán clases, en este caso debido a que los docentes realizarán la Quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).Ambos puentes tendrán lugar antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa 2022.Las vacaciones de Semana Santa serán del domingo 10 de abril y terminarán el 17 de abril, pero para el calendario de la SEP, las vacaciones continúan hasta el 22 de abril.Estos días no son de descanso obligatorio, pero muchas empresas otorgan a sus trabajadores el Jueves y Viernes Santo, en este caso el 14 y 15 de abril.En estas dos fechas los bancos no darán servicio.El siguiente puente llegará hasta el 1° de mayo, Día del Trabajo, cuando descansarán estudiantes, empleados y bancos.Este año la fecha caerá en domingo, por lo que sólo quienes trabajen esa jornada recibirán una compensación económica adicional.Los niños no irán a clases el jueves 5 de mayo para conmemorar la Batalla de Puebla, pero esa fecha no es obligatoria de descanso.Los días laborales no pararán sino hasta el 16 de septiembre, cuando llegará el siguiente puente que, en 2022 caerá en día viernes.Otro puente que no se considera oficial, pero es común que las empresas otorguen a sus empleados, es el 2 de noviembre. Ese día los bancos no tendrán operaciones.El siguiente puente se registrará hasta el 21 de noviembre, día en que se conmemorará el festejo de la Revolución Mexicana, que si bien la fecha de celebración es el día 20, se recorrerá la fecha al lunes para otorgar un día de descanso para bancos, trabajadores y estudiantes.El 12 de diciembre se celebra el día del empleado bancario, por lo que los bancos tampoco tendrán actividades laborales. La fecha cae el día lunes.Finalmente, el último día de asueto será el 25 de diciembre, que este año caerá en domingo.