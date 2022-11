Arranca la cosecha de café en región Córdoba

Con un precio de hasta 8 pesos el kilo de café cereza, esta semana inició la cosecha 2022-2023 en la zona centro, considerado bastante bajo pero confían en que aumente en las próximas semanas señaló Rómulo Melchor Vallejo, líder del Barzón Cafetalero.Dijo que el precio del grano se fija por la Bolsa de Valores y el productor no puede hacer nada al respecto."Viene una cosecha bastante fuerte en Brasil, pero por ejemplo manejaron que iban a producir 50 millones de sacos y al final exportaron 60 millones de sacos de arábiga y robustas y eso hizo que al final de la cosecha se desplomaran los precios en México".Lamentó que hasta ahora no haya una regulación de precios y esto genera que las trasnacionales hagan negocio ante la una falta de un organismo que fije el precio.Puntualizó que por ello empresas como Nestlé, Amsa acaparan el grano y manejan a su antojo los precios que se pagan al campo.Finalmente urgió que se impulse la ley del café en el que se involucren los campesinos y no los políticos que nada tienen que ver con el tema.