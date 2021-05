Arranca la vacunación de veracruzanos de 50 a 59 años

Este jueves, en Boca del Río y Poza Rica, inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 para los adultos de 50 a 59 años, tras la inaculación de docentes y ya a punto de finalizar la de adultos mayores.



En Boca del Río, se habilitaron 5 módulos en los que se registró afluencia moderada y en orden. En el World Trade Center, incluso no hubo filas, las personas llegaron y fueron pasando para iniciar el proceso de aplicación del biológico. A lo largo de los 5 días se esperan aplicar alrededor de 15 mil dosis.



En otro de los puntos de vacunación, el Centro Integrador de Bienestar, la situación fue similar, sin filas.

A quienes llegaron les revisaron los documentos y pasaron directo al área de triage.



En Poza Rica, fueron cuatro módulos los que se instalaron: la Plaza Cívica "18 de Marzo", el Gimnasio Municipal "Miguel Hidalgo", la Unidad Deportiva "Cayetano Ledezma" y el Centro Comunitario "Los Sauces".



En ambos municipios las jornadas será hasta el 10 de mayo.



Los beneficiados se mostraron felices de que llegó la vacuna para este segmento de la población.



"Contentos en cierto modo para protegernos. Así como debe ser cuando nos convocaron aquí estamos", dijo Hilario.



"Muy contenta, ya me voy a sentir muy protegida, feliz. Saliendo de aquí me voy a trabajar, hay que seguirse cuidando", dijo Lorena Castro.



Aunque algunos llegaron desde la madrugada, se percataron de que no había largas filas ya iniciada la vacunación.