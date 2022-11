Arreglarán sillas de ruedas a bajo costo, en Coatzacoalcos

A lo largo de 3 días, con el programa “Enchúlame la silla” se pretende arreglar 90 sillas de ruedas a precios módicos, gracias al apoyo del Club Rotario de Coatzacoalcos y la asociación Autonomía Libertad en Movimiento (ALEM).El presidente del club, Alfredo Phinder Villalón, destacó que está es la quinta ocasión que llega la organización, sus integrantes son personas con discapacidad y son los que se encargan de darle mantenimiento a las sillas con una aportación a bajo costo.Reiteró que diariamente repararán 30 sillas de rueda, es decir, se contempla que sean 90 las que “enchulen” los miembros de ALEM.“Por quinta ocasión el equipo de enchúlame la silla está en Coatzacoalcos. Son 10 mecánicos especialistas en sillas de ruedas que van a reparar 30 sillas diarias de martes a jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La invitación es que traigan su silla”, afirmó.Phinder Villalón agradeció la participación del DIF y pidió que quienes lleguen con sus sillas limpias, que no estén oxidadas y sobre todo que si la estén usando.Una silla de ruedas llega a tener un costo superior a los 3 mil pesos, mientras que la reparación no supera los 500.“Las deben traer para un diagnóstico y los costos no superan los 500 pesos, si es posible se les entrega el mismo día. Deben venir limpias las sillas y que sean de uso, no chatarra”, sostuvo.Phinder Villalón pidió la población no dejar todo para el final y acercarse lo antes posible para no quedarse sin la oportunidad de reparar su silla a costos muy bajos.