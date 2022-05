Arremeten contra mal servicio de SAT a pequeños comerciantes, en Orizaba

A poco más de la mitad del sexenio, el servicio que brinda el SAT a los contribuyentes es cada vez peor y pareciera que sólo piensan en recaudar, señaló el representante del pequeño comercio en la zona centro, Guillermo Trujillo Martínez.Mencionó que hay personas que quieren emprender un negocio y se encuentran con muchas trabas, pues por ejemplo si van a Hacienda los ponen en lista de espera, pero en el SAT ni siquiera hay citas.Insistió en que no es una situación que sea reciente que a los trabajadores hoy se les pida el documento de su situación fiscal, sino que tiene años y va a peor en todo el país.“Nosotros quisiéramos que el gobierno federal ya se abocara, a través de la señora Raquel Buenrostro (jefa del SAT), a resolver ese problema. Porque no es posible que haya quienes se quieren desarrollar dentro de la legalidad y, por otro lado, el SAT esté cerrado para las citas”.Agregó que la situación frena la actividad económica y ante ello muchos optan por iniciar actividades informales, ya que tienen necesidad de un ingreso y “el hambre no espera”.Agregó que no sólo hay trabas para darse de alta como contribuyente, sino también para quienes deben renovar sus firmas electrónicas, pues ésta caduca cada cuatro años pero se les vence el tiempo y nunca la pudieron sacar y entonces el SAT les aplica hasta 10 mil pesos de multa, lo cual es exagerado.Mencionó que aunado a ello, cada vez se hacen los trámites más complicados, por ejemplo para presentar la declaración y también han tenido problemas por eso.