Arriban invasores a propiedad privada cerca de Área Natural Protegida, en Boca del Río

Este lunes por la tarde-noche, vecinos de la colonia Carranza en el municipio de Boca del Río, denunciaron la llegada de varias personas a bordo de camiones para invadir una propiedad privada y a su vez dañar parte del área natural protegida.





A decir de los vecinos, el área invada pertenece a un extranjero, dueño del fraccionamiento la Joya que se encuentra a un costado, el cual desde hace varios años no aparece por demandas que tiene con habitantes del fraccionamiento por incumplimiento de contrato, lo que ha ocasionado que los paracaidistas aprovechen la situación.



Los vecinos de las colonias Carranza, Ampliación Villa Rica, Ampliación Miguel Alemán, dieron aviso a las autoridades de los hechos, ya que los señalados de inmediato comenzaron a quemar maleza, cortar monte, árboles y colocar cercas para que gente ajenas a su grupo no pasara.



El área invadida colinda con el Área Natural Protegida (ANP) de Arroyo Moreno, por lo que varios habitantes señalan el corte y tala de árboles de mangle que se encuentran dentro del terreno particular, por lo que ambientalistas ya se dieron a la tarea de avisar a las autoridades municipales y estatales.



El regidor del Ayuntamiento de Boca del Río con la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Carlos Alberto Butrón Valenzuela, confirmó que varios árboles de Mangle ya han sido dañados y mencionó que ya hizo un llamado a la Dirección de Medio ambiente del Ayuntamiento pero no han hecho nada al respecto.



“Cada vez (los invasores) están más pegados a la poligonal del área natural protegida, por eso es de mantenerse inspeccionando”. Señaló.



En el lugar, se puede observar unas 100 personas entre adultos y niños limpiando, quemando y midiendo la zona invadida para empezar la lotificación del terreno, por lo que el edil Carlos Butrón Asegura son personas perfectamente organizadas que en época electoral buscan aprovechar la situación con tintes políticos.



En los cerca de 10 hectáreas que abarca la zona invadida se sigue viendo a las personas quemando y macheteando árboles.



Hay versiones de que ya acudió personal de la Procuraduría pero fueron acorralados y corridos por los presuntos invasores sin poder hacer nada al respecto.



El regidor mencionó que al ser propiedad privada, el dueño debe interponer la denuncia correspondiente, mientras las autoridades ambientales tanto municipales como estatales siguen sin mantener vigilancia sobre la zona pues se sigue dañando el hábitat de especies y árboles protegidos como el mangle.