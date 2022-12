Artesanas textiles en Zongolica sufren explotación, revela el INPI

El director del Centro Coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de Zongolica, Reynaldo Zavaleta Colotl, reconoció que hay gente que explota la mano de obra de las artesanas textiles de esa región, pues les piden diversas piezas pero se las pagan a muy bajos montos económicos."Lo que notamos en la región con las mujeres tejedoras es la explotación de mano de obra, es que hay ciertos actores que se acercan para poner a trabajar a las artesanas, adquirir sus piezas y esas se llegan a vender en el mercado nacional e internacional al triple".Indicó que esa situación preocupa mucho, por lo cual están buscando que los precios los establezcan las mujeres. "Queremos precios justos al trabajo que se está realizando. No se le ha hecho una justicia real a la producción textil y vamos buscando a las mujeres que hacen piezas muy estéticas, muy bonitas pues no solamente es el valor estético, sino el del procedimiento que ellas realizan para poder terminarla".El funcionario apuntó que hay personas que se acercan para que les produzcan y quieren anexar los diseños a ciertas prendas o piezas como cinturones, aunque provoquen la desintegración del diseño que tiene un contenido cultural."Por ejemplo las fajas tradicionales que tiene todo un contenido cultural y muchas veces las cortan para estamparlas en un sombrero, en una cartera, en una gorra".Aunque las decisiones, dijo, son de las artesanas, muchas de las ocasiones se encuentran en complicaciones económicas y entonces se dejan seducir por propuestas donde su mano de obra es pagada mínimamente.De igual forma comentó que están al pendiente para asesorarlas y que estas no bajen el precio de sus creaciones por el hecho de que les van a comprar varias piezas."No se puede caer en la lógica en este sentido de la oferta y la demanda, es decir que se baje el precio, pues en el arte textil no importa qué tanto se produzca, el precio debe de mantenerse, porque la tejedora ya no atiende otros quehaceres sino se dedica a esos exclusivamente".