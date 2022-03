Artesanos de Camerino Z. Mendoza protestan ante instalaciones de SSP en Nogales

Con el fin de exigir un alto a los abusos y extorsiones de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, alrededor de 90 integrantes de la Coordinadora Nacional de Artesanos Zephaniah Titlatozke se manifestaron ante las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Mendoza.Encabezados por el presidente de la agrupación, Alfonso Cruz Rosas, los comerciantes y artesanos demandaron al delegado Moisés Hernández Rodríguez, que se respeten los acuerdos que se habían tomado con anterioridad anteriormente para que no se detenga a los integrantes de la organización si no han cometido un delito.Mencionaron que se han dado casos en donde son detenidos sin razón y les piden cantidades que van desde los 4 mil pesos a los 7 mil pesos o les dicen que les detendrán la unidad.Uno de los artesanos indicó que tan sólo el pasado jueves lo detuvieron unos elementos a la altura del Rincón de las Doncellas y le pidieron dinero.Ante ello el Delegado les indicó que cuando se presenten esos casos se lo comuniquen a su líder y si acaso éste no puede ir, anoten el número de la patrulla las placas, el lugar y la hora para que él revise el registro y pueda saber quiénes fueron.Tras llegar a ese acuerdo, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes se dirigieron a la delegación de Tránsito en Mendoza, en donde también hicieron al Delegado la petición de que no se detenga sin razón a los comerciantes.