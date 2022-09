Artistas independientes fusionarán la danza con el teatro, en Xalapa

Los próximos 10 de septiembre a las 20:00 horas, en Katari Espacio Café Cultural; y 18 de septiembre en Área 51 Foro Cultural a las 18:00 horas, artistas independientes ofrecerán el espectáculo "Seres, viaje contemplativo de una serie de sueños lúcidos", con el que buscan fusionar la danza con el teatro.En conferencia de prensa, Maximiliano Madrigal Zaragoza, uno de los organizadores, indicó que los asistentes podrán disfrutar de una puesta de escena que no es una obra que tenga un principio, desarrollo y fin, sino que es un programa con diferentes narrativas artísticas."No es lineal, no es tan narrativo en ese sentido, más bien es un programa con diferentes narrativas, que tratan diferentes temas que tratan el imaginario mexicano, y por eso ahí se inserta el folklore, pasamos por temas que da miedo como la muerte, de ahí pasamos a la fiesta, lo ritual, la feminidad, el uso de máscaras", describió.Acompañado por los actores del espectáculo, Perla Mariana Vargas y Luis Ángel Hernández Flores, añadió que entre todos conforman Movimiento Consciente, una plataforma de creación artística y escénica desde la danza contemporánea."Fusionamos el folklore mexicano con lo más actual de la danza contemporánea y nuevas técnicas de actuación, por eso lo definimos como un programa, una serie de sueños lúcidos, porque no es una obra ni de teatro, ni de danza así completita, son varias en un sólo programa", destacó.Por su parte, Perla Mariana Vargas indicó que la entrada para la función en Katari, ubicado en la avenida Orizaba 79, costará 80 pesos en preventa y 100 pesos en taquilla; mientras que la de Área 51, localizado en la calle Revolución 307, será de 100 pesos en preventa y 150 pesos general.Las personas interesadas en presenciar este espectáculo, del que los participantes obtendrán recursos para hacer una gira por Morelos y la Ciudad de México, pueden escribir a su cuenta en Instagram @movco_nsciente y a través del WhatsApp 2283388934.