Arzobispo critica a mujeres que luchan por aborto legal en Veracruz

No cumplir ni practicar los diez mandamientos, es algo que impera en la actualidad, desde vivir en un ambiente de asesinatos, extorsiones, feminicidios; promover el aborto y la corrupción, así lo expresó el arzobispo de la arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios.



“Resulta que vivimos en un ambiente de muerte, de asesinatos, de extorsión, de secuestros, de feminicidios, destrozo de cadáveres, ajustes de cuentas. Ya son muchos años que vivimos con eso”.



Durante la homilía dominical, lamentó que la sociedad no sólo se conforme con un ambiente de inseguridad, sino que, además, diputadas del estado de Veracruz promuevan el aborto justificando dicha acción como progreso.



“Luego no nos conformamos, hay quien promueve que se legalice el aborto, y le llaman progreso, y le llaman derecho, es absurdo, pero curiosamente muchas mujeres luchan por eso. Hay algunas diputadas que están en el Congreso como plurinominales, y su objetivo principal es que se establezca en Veracruz. Llama la atención que las damas esas que vienen por aquí que se llaman feministas, que nos pintarrajean la Catedral y el Beaterio, que destruyen negocios y no respetan a nadie, siempre traen pancartas donde dicen que quieren aborto legal, seguro y gratuito, y siempre van a pedir eso”.



El líder católico en Xalapa agregó que otro de los mandamientos que no se cumplen, es el de no robarás, pues la sociedad continúa pagando moches y haciendo compadrazgos.



“Yo como le pido a Dios que viviéramos siquiera los diez mandamientos, ya las Bienaventuranzas son palabras mayores, es para quien tiene la base de los mandamientos”.



También, en este domingo de la alegría, agradeció a todos los que intervinieron en la celebración del 12 de Diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, que dijo, dejó “un gusto y sabor limitado” por la pandemia COVID-19.



Reyes Larios, pidió a todos los fieles a celebrar las festividades decembrinas en familia y cercanía a pesar de la pandemia y todas las dificultades que la contingencia sanitaria trajo.