Arzobispo de Xalapa le dirá al Papa Francisco “que en Xalapa lo queremos”

El arzobispo de Xalapa, Jorge Patrón Wong, informó que viajará a la Santa Sede en Roma, para la bendición de los palios arzobispales, ante el Papa Francisco, a quien le refrendará el amor de los xalapeños.“Uno de ellos (los palios) será para la arquidiócesis Xalapa, para la provincia de Xalapa. Tengan por seguridad que ese día su arzobispo va a rezar ahí junto a la tumba de San Pedro para que nuestra iglesia se mantenga viva. Le diré al Santo Padre que en Xalapa lo queremos y que siempre oramos por el”, comentó Patrón Wong.Agradeció el acompañamiento de los feligreses en la misa dominical de la Catedral Metropolitana, reconociendo el trabajo llevado a cabo esta semana con diferentes sacerdotes. Destacó que en la Arquidiócesis de Xalapa se sienten muy queridos y abrazados por todos los fieles.Por otra parte, durante la homilía, el Arzobispo habló en esta ocasión sobre la fidelidad y el perdón, criticando que hoy la moda sea la infidelidad.“El amor es la manera de entender cómo es que somos capaces de pensar primero en otros que en nosotros mismos. Hoy la moda es piensa en ti y luego en los otros.“El espíritu del amor también hace que sigamos creyendo en una Iglesia Católica y que se quede unida. Es eso que hace posible que más allá qué divisiones políticas, económicas, sociales y hasta morales, podamos vernos como hermano”, dijo.Patrón Wong también advirtió que la demanda de justicia puede convertirse en venganza.“Hoy la gente no perdona, exige justicia, exigen paridad. Y muchas veces la justicia se convierte en venganza, pero perdonar a alguien que te ha hecho sufrir, eso es imposible hacerlo sin el poder que tiene el Espíritu Santo. Nadie puede hacerlo si no tiene el Espíritu Santo”.El Arzobispo aclaró que no se pide olvidar situaciones concretas de dolor y justicia, sino que lo importante es que con el Espíritu Santo puedan recordarse dichas situaciones desde la memoria de Dios.