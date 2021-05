Arzobispo niega promover a su sobrina candidata; sólo “echan tierra”

Luego de que el alcalde suplente de Camerino Z. Mendoza, Apolinar Hernández Masías, lo acusara de operar para hacer Alcaldesa a su sobrina en aquel municipio, el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, afirmó que el edil busca distraer y atacar a los candidatos.



El Arzobispo aseguró que en las celebraciones religiosas lo único que ha solicitado es que la población ejerza su derecho al voto de manera razonada, pero nunca a favor de algún candidato o candidata.



"Lo único que hemos dicho es que vean en las obras de los candidatos y que voten por quien quieran. Son maneras de distraer y de tratar de echarle tierra a otros candidatos como se está haciendo en todos lados", dijo.



De acuerdo al alcalde Hernández Masías, la Iglesia “amenaza, acuerda y canjea favores” a nombre del Arzobispo en Mendoza para promover a la aspirante a la Alcaldía, Ingrid Romero García, candidata de la coalición Veracruz Va.



Por su parte, Reyes Larios comentó que no tomarán ninguna acción, pues la Arquidiócesis no tiene nada que ver.



"Orizaba es una Diócesis que se desprendió de Xalapa, yo no soy el Obispo de allá", dijo.



Respecto a que Jonathan Cortés, quien supuestamente opera en la zona de las Altas Montañas con la bandera de la Iglesia Católica y que se ostenta como el jurídico de la Diócesis, comentó que sí lo conoce, pero que no está en la nómina ni es enviado por la Iglesia Católica.



"Estamos en ebullición electoral. Nosotros estamos invitando a la participación ciudadana y que tengamos en orden nuestra credencial del INE, eso no es estarse metiendo", concluyó.