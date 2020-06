Asaltantes despojan a mujer de 100 mil pesos, en Veracruz Puerto

La Fiscalía del puerto de Veracruz inició carpeta de investigación por delito de robo a cuentahabiente en contra de quien resulte responsable, ya que dos desconocidos que tripulaban una motocicleta asaltaron a la cuentahabiente Uzzi Zamira A.M., en un fraccionamiento de la ciudad de Veracruz, robándole 100 mil pesos que acababa de retirar de una sucursal del banco Santander.



Por esto se integra la Carpeta de Investigación número 2416/2020, por delito de robo a cuentahabiente.



Ella salió del banco Santander de la avenida Cuauhtémoc en esta ciudad, sacando de la ventanilla 100 mil pesos, dinero que utilizaría para realizar actividades privadas. La cuentahabiente se trasladó en taxi a su vivienda pero cuando pasaban frente a un OXXO, ya cerca de su casa, le pidió al ruletero que allí la dejara, pues necesitaba hacer un depósito.



Al tratar se ingresar al OXXO se lo prohibieron pues no portaba cubrebocas, entonces empezó a caminar hacia su vivienda, dándole alcance dos desconocidos en una motocicleta.



Uno de los extraños la amagó con una pistola, arrebatándole los 100 mil pesos que acababa de retirar de Santander y que llevaba en la bolsa de colgar.



Los asaltantes escaparon a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido, sin lograr ser capturados.



La agraviada dio parte a la Policía Naval, quienes iniciaron la búsqueda pero sin éxito alguno, pues no dieron con los responsables.