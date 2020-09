Asegura AMLO que COVID-19 cede terreno; en 27 Estados, casos van a la baja

El COVID-19 comienza a ceder en territorio nacional, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que, de acuerdo a los reportes de los especialistas de la salud, en 27 entidades van a la baja los casos, mientras cinco aún requieren atención.



En el mensaje que dirigió en el marco “Evaluación de Programas para el Bienestar” desde la Capital del estado de Veracruz y en presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como funcionarios federales, el mandatario federal reconoció el apoyo de la población para resguardar su salud sin necesidad de aplicar medidas “coercitivas”.



“Vamos saliendo de estos dos retos, desafíos, vamos saliendo adelante por las fórmulas que se están aplicando en el caso de la pandemia”, expuso.



A decir del Presidente de la república, ayudó mucho el que participara la gente, ya que la mayoría de los mexicanos se quedó en los hogares y esa fue la clave para que no se desbordara la pandemia.



“Porque heredamos un sistema de salud muy precario, no teníamos la estructura, los médicos y los especialistas que se necesitaban”, dijo y reiteró que pronto se retornará a la nueva normalidad.



Insistió que en 27 de las 32 entidades del país los casos de COVID han disminuido, sin que se genere rebrote alguno y donde solo en cinco se deben reforzar las acciones.



“Espero que regresemos pronto a la normalidad; en el informe que se nos presentó nos hablan de que en 27 estados del país hay una clara disminución de contagios, solo tenemos todavía que resolver el problema en cinco entidades, pero ya la pandemia en México está cediendo y no ha habido rebrotes como se está presentando en algunos países de Europa”, puntualizó Andrés Manuel López Obrador.