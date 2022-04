Asegura AMLO que Cuitláhuac “ha resistido las tentaciones del poder”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, “ha resistido las tentaciones del poder” y “no ha robado” como mandatario de Veracruz.Durante su conferencia matutina, en Palacio Nacional, López Obrador dijo que le da gusto saber que García Jiménez lleva su cargo de forma austera y “no ha cambiado sus ropajes”.Cuestionado sobre presuntos actos de corrupción en sexenios pasados y la concesión de contratos con particulares que no realizaron las obras correspondientes, el presidente dijo que los gobernadores, presidentes municipales y todo servidor público, así como todo empresario vinculado al poder, tiene que aprender que "ya se acabó la robadera"."Vamos a tener una sociedad mejor y vamos a dejar las bases para la transformación y a todos nos conviene. Molestaba a la gente en los estados ver como de la noche a la mañana se enriquecían.Ahora que estuve en Veracruz una de las cosas que me dio gusto es que Cuitláhuac García Jiménez no ha cambiado. Ha resistido las tentaciones del poder. Y no ha cambiado en lo fundamental, pero tampoco ha cambiado en su manera de ser, porque el poder es una tremenda tentación; atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos", dijo.El mandatario afirmó que antes los gobernadores de Veracruz se dedicaban a saquear "su estado", lo que ahora ya no ocurre con el morenista, al que ha defendido en incontables ocasiones."Puro gobernador mediocre y ladrón con residencias, yates, departamentos en el extranjero. Pues no, ya no es así".López Obrador insistió que García Jiménez entiende que el poder es humildad y dijo que los veracruzanos seguramente se extrañan de estos sucesos."Ya no y eso me da mucho gusto y así mucha gente; (...) esto de los estados tiene que ir cambiando poco a poco", añadió.