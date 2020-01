Asegura PC Xalapa que estancias infantiles cumplen con requisitos de prevención de riesgos

Las 53 estancias infantiles del municipio de Xalapa cumplen con los requisitos de prevención de riesgos, indicó el director de Protección Civil Municipal de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández.



"A la fecha, tenemos el 100 por ciento de las estancias infantiles verificadas, todas cuentan con el programa interno de PC, igual que los CADIS que pertenecen al DIF", aseguró.



Lo anterior, luego de que padres de familia de Coatepec denunciaran condiciones de insalubridad en una estancia infantil particular.



En el caso de las estancias xalapeñas, cada una debe contar con programa interno de Protección Civil, además de dictámenes de gas, luz eléctrica y pólizas de seguro actualizadas.



"Lo estuvieron presentado, nosotros lo verificamos en las instalaciones; les pedimos que tengan en regla sus dictámenes estructurales, de gas, eléctrico y que tengan póliza de seguros actualizada", refirió.



En todo caso, admitió que las situaciones en Coatepec se referían a casos de maltrato contra los pequeños.



"Si llegamos a encontrar que no cumplen con algunos de los puntos, podemos iniciar un procedimiento administrativo y si no hacen las adecuaciones necesarias podemos llegar a la clausura del lugar porque no podemos ser omisos".