Asegura PRD Estatal que tendrá candidatos “competitivos y ganadores”

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), se prepara para las próximas elecciones y adelanta que tendrá candidatos competitivos y ganadores.



El dirigente del instituto político en Veracruz, Jesús Alberto Velásquez Flores, informó que el partido se fortalece con una estructura política y democrática, a poco más de un año de comenzar el proceso electoral.



En este sentido, dijo que ante la desilusión de la gente por el actuar en los gobiernos morenistas, se abre la oportunidad para que se valoren los perfiles que impulsará el partido del sol azteca.



“La fallida transformación no ha llegado al Estado ni al país. Vivimos un momento de mucha inseguridad, violencia. No hay empleos, no hay medicamentos; es decir, la corrupción sigue. No cambió con MORENA”, expuso.



Al respecto, definió que el PRD tendrá un partido renovado, fortalecido en su estructura para el desarrollo de su línea política, por lo que aseguró que el instituto está preparado para ganarse nuevamente la confianza de los veracruzanos.



Y es que a decir de Velásquez Flores, el Estado requiere un cambio real y democrático, porque Veracruz no aguanta más la situación que impera en la inseguridad, la falta de empleos y la baja en materia económica.



“Seguimos teniendo mucha desigualdad social, pero sobre todo en el sector salud, el desabasto de medicamentos está rebasado, es una emergencia nacional”, detalló.



Para finalizar, adelantó que este fin de semana recorrió los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Chinameca, Cosoleacaque y Jáltipan, acompañado de los secretarios Sergio Cadena y Roberto Peña, para tomar protesta a los comités municipales y a la organización municipal de mujeres.



Ello, como inicio para la búsqueda de perfiles y candidaturas competitivas en el marco del inicio del proceso electoral 2021.