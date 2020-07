Aseguran que anexo “Alcance Victoria”, en Coatzacoalcos, cuenta con seguridad “pertinente”

Tras el multihomicidio ocurrido en un anexo de Irapuato, Guanajuato; integrantes de “Alcance Victoria”, en Coatzacoalcos, aseguran que mantienen la seguridad pertinente en el lugar para evitar incidentes.



A pesar de ello, se dio a conocer que sí ha habido quienes han tratado de brincarse la barda para ingresar a la fuerza, sin embargo, se ha tratado de adictos y no de delincuentes.



Asimismo, el sitio permanece cerrado con cadenas y candados las 24 horas, para seguridad de quienes se encuentran internados en este sitio de recuperación.



"No, en el tiempo que llevo aquí, como un año y medio, no ha habido nada, estamos tranquilos. Todo el día y la noche está cerrado, no permitimos que nadie entre fácilmente. Hay quien ha querido brincar de afuera para adentro pero no los aceptamos. A veces vienen bien drogados o tomados. No se ha tenido que solicitar el apoyo de la Policía", afirmó Ignacio Cresencio Solano, uno de los encargados.



Por otro lado, dio a conocer que por el momento no se aceptan ingresos debido a la pandemia del Coronavirus, para el cuidado de los siete que están internados en este momento.



"Por la situación de la pandemia no estamos permitiendo el ingreso de nadie hasta nuevo aviso, han venido dos pero no los hemos podido recibir", finalizó.