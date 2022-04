Asesinan a conocido comerciante en la zona centro de Acayucan

Cerca de las 9:00 de la noche de este lunes, el comerciante Jhony “ N” de 30 años, fue asesinado minutos después de ser víctima de un ataque armado cuando se encontraba cerca de su local comercial.Conocido por ser miembro de la familia a la que le apodan “Los Meloneros” porque se iniciaron en la venta de melones y demás frutas de temporada, el ahora occiso tenía su local en la esquina de Hidalgo con Enríquez en el centro de la ciudad.Empujaba el diablito para empezar a guardar toda la mercancía, colchas, ventiladores, y otros productos de temporada, cuando sujetos armados a bordo de motocicletas llegaron a acribillarlo.Presentaba, según testigos, cinco impactos de arma de fuego, quedó tirado en el pavimento, sus compañeros de trabajo y familiares lo trasladaron a bordo de una camioneta particular a la clínica Durango, pero no lo recibieron y fue trasladado al hospital de Oluta - Acayucan.Quienes fueron observadores mudos de la cruenta escena, detallan que ya no presentaba signos vitales cuando fue levantado, pero murió en el interior del área de urgencias del citado nosocomio.La esposa, reconoció el cadáver que fue trasladado al SEMEFO de Cosoleacaque.