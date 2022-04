Asesinan a mujer de la tercera edad en su vivienda, Veracruz Puerto

Una mujer de 68 años de edad, vendedora de antojitos y picadas, fue asesinada con arma blanca y a golpes, localizada en un charco de sangre en la sala de su vivienda, ubicada en calles de la Unidad Habitacional Lomas de Río Medio 3, al norte de la ciudad de Veracruz, movilizándose personal de la Policía Estatal, Naval y Fuerza Civil, además de la FGE.El asesinato ocurrió este miércoles en las calles de Río Las Flores número 1303, entre Cabo Romaín y Leonardo Pasquel en la citada zona habitacional. Ahí habitaba la señora Virginia “N” de 64 años de edad, conocida como doña Vicky.Ella vendía antojitos diversos en su local afuera de su vivienda pero este día no abrió.Los vecinos llamaron a su puerta, pues estaba semiabierto y al no responder, se asomaron y la vieron tirada en un charco de sangre en la sala, por lo que dieron aviso al teléfono de emergencia del 911.Al punto se trasladaron los elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil para tomar conocimiento y acordonar la zona. Se dijo que la agraviada vivía sola.Al parecer el responsable fue un hombre que con un cuchillo le provocó las mortales lesiones a la sexagenaria con el presunto objetivo de robarle.Personal de Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial desarrollaron las diligencias del caso, aseguramiento de indicios y realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Forense para la autopsia de rigor.En tanto, los detectives ministeriales buscan cámaras de seguridad de viviendas aledañas que puedan proporcionar alguna imagen de presunto feminicida. Hasta el momento, no se cuenta con el móvil pero no descartan un robo violento.