Asesinato de docente no fue ataque al magisterio; es “caso particular”

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que el asesinato de la docente Elizabeth Meza Rivera ocurrido en días pasados en Xalapa haya sido una agresión contra “el magisterio” pues se trató de un ataque particular dirigido hacia la víctima.“Este caso es especifico, lo reveló el video, y no tenemos que hacer más mediático este asunto porque es recordar algo doloroso para la familia, pero fue dirigido ahí y eso es parte de la investigación. No es que haya un ambiente de inseguridad para el magisterio, no es así, y se está investigando ese asunto particular”, dijo.Cuestionado sobre la petición de escuelas para que haya rondines de patrullas —demanda hecha incluso por la primaria “Adolfo Ruiz Cortines”, donde fue ultimada la profesora—, García Jiménez evadió aclarar si esto ocurriría y sólo aseguró que habrá seguridad para “toda la sociedad”.