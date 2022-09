Asesinatos, extorsiones y amenazas, la realidad de docentes en Veracruz

El secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), José Arturo Hernández Martínez, señaló que los docentes no sólo padecen hechos violentos como el asesinato de la profesora en la escuela primaria “Adolfo Ruiz Cortines” en Xalapa.Cuestionado al respecto, indicó que también sufren extorsiones y amenazas, principalmente en la zona montañosa central de la entidad como en los municipios de Orizaba, Ciudad Mendoza, Zongolica y Soledad Atzompa.Al respecto, reveló que el 5 por ciento de sus agremiados han reportado haber padecido este tipo de delitos y han interpuesto la denuncia correspondiente, siendo entre 200 y 300 afectados.“He tenido, ahí sí, alrededor de un 5 por ciento de toda la membresía a nivel estatal cuestiones de ese tipo”, declaró el dirigente, detallando que a la fecha tienen 4 mil trabajadores adheridos activos, así como 2 mil 500 jubilados y pensionados.Dijo que, para el magisterio, así como la sociedad en general, el asesinato de la profesora Adolfo Ruiz Cortines fue un hecho indigno, sobre todo porque se perpetró en contra de una mujer indefensa.Mencionó que, al inicio del actual ciclo escolar, todavía no tiene solicitudes de cambio de adscripción, sin embargo, en las zonas de riesgo “está muy complicado el tema con los maestros”.Hernández Martínez reconoció que incluso hay jóvenes o prelados que no quieren irse a trabajar o recibir sus plazas en comunidades retiradas, lo que complica el sistema de prelación utilizado por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).“Son varios factores, no sólo es el tema de la inseguridad, también los jóvenes no tienen la conciencia de trasladarse”, opinó.