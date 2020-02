Asesinatos y secuestros siguen afectando a taxistas, en Región de Altas Montañas

Asesinatos de taxistas en la región de Córdoba y secuestros en la de Orizaba son los delitos con los que se está iniciando el año para este gremio, sin que se vean resultados en cuanto a seguridad, señaló Jairo Guarneros Sosa, integrante de la Coalición de Taxistas en la zona.



Mencionó que el municipio en donde se están presentando más casos es el de Río Blanco, a pesar de que hay una Policía Estatal que llegó a relevar a la Municipal porque supuestamente era corrupta.



Comentó que el año pasado se tenían detectados otros municipios en donde se estaban dando los casos de secuestro pero ahora es en Río Blanco donde más casos se tienen.



Indicó que se ha sabido de algunos operativos por parte de la Policía Estatal pero en vez de que sean benéficos, usurpan funciones porque se ponen a revisar si los taxistas llevan licencia o no, si está vigente o no, cuando eso no es de su competencia.



“La competencia de ellos es obviamente dar la seguridad, tanto el usuario como al conductor de la unidad”, remarcó.



Guarneros Sosa mencionó que actualmente se ve presencia de la policía, sobre todo en la zona de Mariano Escobedo pero hace falta que se realicen operativos en Río Blanco, sobre todo en la zona de Vicente Guerrero.