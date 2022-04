Asesor de MORENA descarta daños graves al país si no se aprueba Reforma Eléctrica

La producción de gasolina desde el complejo Cangrejera en Coatzacoalcos es viable y va orientada a garantizar la seguridad energética del país, afirmó el asesor del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Senado de la República, Fluvio Ruiz Alarcón. Asimismo, opinó que en caso de que diputados no aprueben la Reforma Eléctrica; no habría consecuencias graves para el país.En entrevista, reconoció que el proyecto no se había podido concretar hasta esta administración y sostuvo que los combustibles derivados del petróleo seguirán usándose por varias décadas más, pues aún no hay cómo sustituirlos, principalmente la turbosina.Sin embargo, reconoció que no es congruente con el precio de las gasolinas y el subsidio gubernamental.“El problema que yo veo en la política hacia los combustibles es que no hay coherencia de conjunto. Sí son viables porque todavía durante décadas no se van a sustituir los combustibles derivados del petróleo pero las fuertes inversiones, que se están haciendo que yo creo correctas para garantizar la seguridad energética de la nación, contrastan con esta voluntad de mantener los precios fijos en términos reales. Simplemente, el año pasado se destinaron 105 mil 76 millones de pesos para subsidiar los precios de la gasolina”, expresó.Ruiz Alarcón insistió en que está a favor del proyecto y confió en que éste se lleve a cabo en esta administración.“La seguridad cuesta, yo estoy completamente de acuerdo que necesitamos una nueva refinería, que este proyecto de Cangrejera va a ayudar porque es un proyecto de muchos años que no se había podido concretar. Lo que no estoy de acuerdo es la forma en que se ha tratado de sufragar, debemos sufragar este gasto y sobre todo quienes tenemos automóvil debemos contribuir mucho más”, manifestó.Recordó que el domingo se discutirá la Reforma Eléctrica; no obstante, admitió que en caso de que ésta no sea avalada por los diputados, no habría consecuencias graves para el país.