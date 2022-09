Asesor de Zelenski cuestiona propuesta de paz de AMLO para Ucrania

Myjailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cuestionó el plan de pacificación que ayer dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que el conflicto entre Ucrania y Rusia es “un tema que usan para sus propias relaciones públicas”.En su cuenta de Twitter, Myjailo Podolyak preguntó al mandatario mexicano que si su iniciativa que presentará en la próxima Asamblea General de la ONU busca mantener a millones de personas bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva, si es así, indicó, “entonces tu ‘plan’ es un plan de Rusia".“Los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas sólo causan sorpresa. Andrés Manuel López Obrador, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces tu ‘plan’ es un plan de Rusia”, publicó en la red social.Este viernes, durante su discurso en el desfile conmemorativo por el 212 aniversario del inicio de la Independencia, el presidente López Obrador planteó la creación de un comité para lograr la paz en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, avalado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y busca lograr una tregua de cuando menos cinco años.En el Zócalo de la Ciudad de México y ante la tropa que participó en el desfile cívico-militar por el 212 aniversario de la Independencia de México, el Presidente arremetió contra las grandes potencias, la ONU y la OTAN, que no han ayudado a encontrar una solución pacífica a este conflicto armado.El Ejecutivo explicó que el canciller Marcelo Ebrard presentará la propuesta en la próxima Asamblea General de la ONU.El comité para la paz estaría integrado por el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, el jefe del Estado Vaticano, el papa Francisco, y el secretario general de la ONU, António Guterres, quienes deberán buscar el cese de las actividades bélicas y un diálogo con los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y Rusia, Vladimir Putin.“Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr una tregua de cuando menos cinco años entre las naciones y dedicar ese tiempo para enfrentar los grandes problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los países del mundo”, señaló el Mandatario federal.El Presidente afirmó que la política es el único instrumento que tenemos para evitar la guerra.Sin embargo, agregó, hay grupos de interés situados en posiciones de poder gubernamental o económico que se esmeran en conducir la política hacia el conflicto y en vez de enmendar el error optan por profundizarlo sin importar el sufrimiento de la humanidad ni el daño que causan a la estabilidad de las naciones.“Habría que empezar por preguntarnos si no se pudo evitar la guerra y si la ONU y los políticos de las principales potencias no fallaron en resolver pacíficamente la controversia”, dijo.El presidente López Obrador también arremetió en contra de la ONU al señalar que el organismo internacional permanece inactiva y borrada en este conflicto bélico.Aseguró que no puede evitarse la sospecha “aunque parezca perverso, que esa guerra está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica.“La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y presa de una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental, más reprobable aún es el proceder en las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto sólo para servir a sus intereses económicos, por eso no puede evitarse la sospecha de que aunque parezca perverso e increíble esta guerra como muchas otras está haciendo azuzada por los intereses de la industria bélica”Recordó que la invasión de Rusia a Ucrania es un hecho reprobable y cuestionó que la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) le niegue el ingreso a Ucrania.