Asociación civil denuncia abuso de grúas en Xalapa

“La estamos sufriendo todos los xalapeños, con grúas que andan con un oficial de tránsito, en mi caso dos veces en menos de un mes, llegan los dueños y digo ‘oye, levántame la infracción pero no te lo lleves’ dicen que no y todavía no lo suben, ya están enganchando pero todavía no lo suben y se llevan los vehículos”, comentó Cesar Lenin C., director ejecutivo de la asociación civil sin fines de lucro SUSTENTATENAS, acompañado de los miembros Isauro Manuel Espinoza, Andrea Valadez Gutiérrez y Ana Rosa Jiménez.Mismo quien señaló que han solicitado 5 audiencias con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y no han sido atendidos, posponiendo, cancelado y negado la reunión con la que buscan tratar este y otros temas a favor de la ciudadanía.Sobre el caso de las grúas, Lenin afirmó que esto causa desánimo en la ciudadanía y un detenimiento en la economía de muchos xalapeños, ya que los agentes de tránsito se niegan a levantar la multa que constaría de 130 pesos y prefieren llevarse los vehículos, cuyo servicio llega a costar hasta 800 pesos.“Yo pregunté y estuve ahí y son más de 100 carros diarios, que la grúa cobra hasta 800 pesos”, situación por la cual piden ser atendidos para dar una solución ante esta problemática.“El objetivo de la organización es mejorar la ciudad de manera altruista y dar voz a las necesidades de la gente y cumplir con actividades psicológicas y existenciales”, reiteró el director ejecutivo de la asociación.Por otra parte, resaltaron que dentro de sus labores la reforestación, que llevarán a cabo en diferentes puntos de la ciudad, sin embargo, reconocieron que se realizará a poca escala debido a la falta de recursos y personal, así como para darle el cuidado debido a los árboles.La asociación fundada el 15 de octubre de 2021 reiteró el compromiso por mejorar la ciudad, por lo que resaltó su labor ecológica y asistencial; como la atención a los poposteros de mascotas ubicados en el paseo de los lagos, como también la donación de ropa, zapatos y cortes de cabello gratuitos a colonias marginadas.