Asociación Civil dona cubrebocas y sanitizante a taxistas de Coatzacoalcos

La asociación civil “Por el Coatza donde Crecí” continúa apoyando a los taxistas de la ciudad, al regalarles cubrebocas y sanitizante para su protección y de los pasajeros.



Su presidente, Rubén Romero, dio a conocer que aunque su meta era de ayudar a 500 o mil taxistas, sólo han logrado llegar a 250.



“La meta eran 500 o mil, llevamos 250, tratamos que a esos que les damos lo sigamos haciendo constantemente, mas no hay manera de apoyar a toda la población”, insistió.



Dio a conocer que el sanitizante que donan es quirúrgico, a base de amonio que se usa para quirófanos y además se les enseña cómo aplicarlo y les piden que lo usen constantemente.



Aunque saben que esto no erradica el virus, dicen que al menos así pueden seguir las instrucciones de las autoridades de estar limpios.



El producto es comprado con un proveedor y aseguró que después de la contingencia, seguirán apoyando para que no haya un segundo brote la ciudad, pues sostuvo que la población no aguantaría estar más tiempo encerrado o más parálisis económica.



“Somos conscientes que la población debe seguir trabajando, no pueden quedarse en casa. Los taxis, que son más de 6 mil, deben seguir trabajando para entregar sus cuentas, por eso los apoyamos”, finalizó.