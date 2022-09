Asociación Civil quiere exportar productos veracruzanos

Óscar Arcos Roldán, presidente nacional de Trabajando por un Gran Estado, Por El Progreso de un Gran País A.C., señaló que están solicitando los permisos pertinentes para poder llevar al extranjero productos del campo veracruzano, así como de otros Estados de la República.“Los programas los estamos haciendo dentro de la organización con una comercializadora que tenemos para la importación y exportación de los productos del campo veracruzano y de otros Estados para poderlos llevar a Europa, Canadá y Estados Unidos. Estamos sacando todos los permisos para poder trabajar y respetamos las políticas del señor presidente y del señor gobernador”, aseguró Arcos Roldán.Así mismo, refirió que llevan trabajando en este proyecto desde hace un año sin haber tocado puertas de ninguna dependencia de gobierno desde que entró MORENA:“Hemos ido a mandar documentación al presidente de la República, ya nos los ha contestado, no podemos decir que no, pero en Veracruz no hemos tocado ninguna por qué cuando estuvo Cadena en la SEDARPA se dijo que para mí organización no iba a haber ningún apoyo, así quedó y así lo entendieron mis miles y miles de afiliados”.Pese a no contar con apoyo, afirmó que la organización ya está acostumbrada: “la oligarquía política y empresarial son los que en algún momento dado pueden decir ‘este va, este no’, pero a nosotros si no nos escuchan y no nos meten en nada porque aprendimos a vivir sin los apoyos del gobierno, aprendimos a vivir del campo, del sudor de nuestro trabajo y podemos ser autosustentables, el país debe ser autosustentable y enseñarle a los demás países de América latina y del mundo que podemos tener la autosustentabilidad”, dijo.Como posible derrama económica de llevarse a cabo estos programas, el presidente de la organización dijo que anualmente se ingresaría un mínimo 300 millones de pesos por Estado. Con lo cual afirmó que se verán beneficiados millones de campesinos, enfatizando que estos forman parte de un sector al que no se les ha prestado atención.Sobre los apoyos que brinda el gobierno al campo, Arcos Roldán dijo desconocer si estos no se han dado, pero recordó que aquellos de su organización no los han recibido.También reconoció su convicción por apostarle a las energías limpias, puesto que dijo “es lo que viene para el futuro”.“Lo que nos interesa a qué haya economía, porque si la economía es buena hay todos los rubros que quieran meter; salud, educación, si no hay economía no hay nada”, concluyó.