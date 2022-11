Asociación extranjera de derechos humanos reconocerá a funcionarios de Veracruz

“Derechos Humanos Internacional”, organización supuestamente originaria de Washington, Estados Unidos, y recién llegada a Xalapa, otorgará “reconocimientos” a varios funcionarios del Gabinete del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, debido a su labor en pro de garantizar el respeto a los derechos humanos de los veracruzanos.Aunque reconoció que no han hecho un análisis de la realidad que vive el Estado en esta materia, su presidente internacional, Elofanes Bellín Málaga, afirmó que buscan “trabajar” con las autoridades, en vez de cuestionarlas y estudiar previamente el avance que se ha tenido en la entidad.“Venimos a dar unos reconocimientos a las autoridades que han estado trabajando, porque no todas las autoridades son malas. Hay autoridades que están realizando sus labores y venimos a reconocerlos. No toda la Policía es mala, hay policías buenos”, afirmó ante los reporteros.Al ser cuestionado sobre las quejas de familiares de personas desaparecidas y las recomendaciones que han emitido organismos autónomos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); insistió que están “llegando” a Xalapa, con el propósito de ayudar a quienes vean vulnerados sus derechos.“Nosotros venimos a trabajar. Si hay gente que les viola sus derechos, estamos para servirles y ayudarles. No venimos a golpear a nadie (sino) a coadyuvar. Estamos trabajando en eso (acercarse a los colectivos y ciudadanía), nuestra primera acción pública es entregar los reconocimientos”, expuso.Desconociendo los cargos de los funcionarios a reconocer y exhibiendo placas con errores en los nombres de los homenajeados, el presidente internacional tampoco supo enumerar al menos tres cosas positivas que hayan hecho los galardonados en materia de derechos humanos.Cabe mencionar que entre los funcionarios que pretenden reconocer están los secretarios de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; de Educación, Zenyazen Escobar García; de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano; el nuevo de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla; y la titular del DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló.