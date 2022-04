Asociación La leyenda de Chucho el Roto llama a aprobar reforma eléctrica

La Asociación Civil "La Leyenda de Chucho el Roto" llama a diputados a no traicionar la confianza de los ciudadanos. La Reforma Eléctrica será fundamental para el progreso del país, comentó Jorge Morales.El representante de la Asociación Civil "La Leyenda del Chucho el Roto", Jorge Morales Barradas, hizo un llamado a los diputados que hoy asisten a la votación de la reforma eléctrica y principalmente, a los que deciden no hacerlo pues es una iniciativa que transformara al país en temas de energía."Es una responsabilidad con la ciudadanía, que hoy asistan a esta sesión, y esta sesión sea tan importante que realmente logre transformar a nuestro país por medio de la energía eléctrica, esta reforma va a ser fundamental para el progreso de nuestro país, pero que se considere realmente a las familias más vulnerables", dijo.Comentó que, aunque voten en contra de la reforma, lo más importante es participar y refrendar la confianza que el pueblo puso en ellos. En este sentido, calificó de traidor a la confianza a cualquier diputado que no ejerza su voto."Lo más indispensable es el compromiso y la responsabilidad que en algún momento adquirieron con las familias de México(...) Directamente lo podría calificar como que estarían traicionando la confianza que en algún momento la ciudadanía manifiesto en favor de ellos para que tuvieran una curul", añadió.Así mismo, Antonio, quien es poblador del municipio de Actopan y vocero de las comunidades, expresó que de no aprobarse la reforma y continuar con los abusos en tarifas por parte de la Comisión Federal de Electricidad, los pobladores de dichas comunidades comenzarán a manifestarse y obstruir carreteras."Si esto no se llega a dar, la gente se va a manifestar, se va a levantar en plan de tapar las carreteras. Toda la ciudadanía estamos en resistencia, porque Comisión ha abusado mucho de la gente", manifestó.Explico que la única petición que tienen es la modificación a las tarifas que afectan directamente a los habitantes de este municipio."Nosotros lo que queremos es que nos den la tarifa que nos corresponde y si no lo hacen lo vamos a tener que levantar en grande a tapar carreteras", finalizó.