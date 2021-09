Asociación quiere ayudar en Xico ante pandemia; Ayuntamiento la ignora

El presidente de la asociación civil "Club Caza Tiro y Pesca El Cadete" de Xico, Juan Carlos González Suárez, lamentó que el Ayuntamiento no haya atendido su solicitud para apoyar con combustible los traslados por COVID-19 que se hacen desde que dio inicio la pandemia.



Y es que aseguró que los servicios de este tipo continúan en el municipio y es responsabilidad de la autoridad municipal brindar el servicio de traslados de manera gratuita.



Refirió que desde el pasado 3 de junio de 2020 hizo la petición al Ayuntamiento, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido una respuesta favorable.



"Nuevamente le recuerdo a la Alcaldesa, Síndico y Regidores la petición que realicé de manera respetuosa, fundada y motivada el día 3 de junio del año 2020. Han transcurrido 1 año 2 meses y 29 días, sin obtener respuesta alguna, ya queda menos de esta administración y espero que pronto alguna de las autoridades antes mencionadas gestione sobre el asunto", detalló.



A través de sus redes sociales, el representante de la asociación aclaró que a los familiares de los pacientes se les debe pedir una cuota de recuperación y en este sentido recriminó que el Ayuntamiento no ofrezca este servicio al pueblo xiqueño.



"Cuando la autoridad municipal tiene la responsabilidad de brindar este servicio de manera gratuita. Sin embargo, en su momento traté de entender que por diversas razones no era posible que pudieran dar este servicio, por lo que solicité el apoyo de combustible para brindar el servicio a la sociedad xiqueña a través de mi asociación civil en casos como estos de emergencia".