Aspirante a Comisionado del IVAI urge a funcionarios cumplir Ley de Transparencia

José Luis Huesca Hernández, aspirante a comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), consideró que los funcionarios públicos deberían de dejar de tener miedo de dar a conocer sus ingresos, ya que eso ayudará a una mayor cultura de la rendición de cuentas.



"Si la Ley te dice que tienes que saber cuánto gana el Alcalde, el Gobernador; si la Ley te está obligando a decirlo, háganlo, porque los ciudadanos no tienen esa información, la preguntan y tampoco se las dan. Hace falta que los funcionarios dejen de tener miedo, si ganan más que el Gobernador, que ahí se muestre que están violando la Ley. Algunos se escudan en que tienen miedo porque piensan que los van a secuestrar".



Asimismo, explicó que el IVAI está carente en el sentido de obligar a las instituciones gubernamentales a subir la información actualizada.



"En la actualidad, entre la ciudadanía aún existe un gran desconocimiento acerca del derecho de acceso a la información con que cuentan, lo cual se suma a la falta de interés de las autoridades por rendir cuentas".



Criticó que en el proceso de selección, la convocatoria no sea clara, pues no hay un apartado que diga la forma en la que se va a seleccionar al comisionado.



"No es clara, no da detalles, ¿cómo van a seleccionar al mejor candidato? No se sabe, no hay una puntuación de su currículum, de experiencia y me sorprende porque es la Comisión de Transparencia y no tiene transparencia", finalizó.