Aspirante a Consejera Alumna del COLVER promete protocolo contra acoso

Esta mañana en el Colegio de Veracruz se llevó a cabo una rueda de prensa con la alumna candidata a consejera Alexa Ochoa, su suplente Lesbia Guerra y la parte del equipo Macaria Guadalupe Herrera, para buscar convertirse en representante de alumnado. Ochoa pretende implementar la difusión cultural, crear protocolos anti-acoso, el deporte y devolver a los jóvenes la interacción social perdida en pandemia.En este sentido, lamentó el acoso denunciado por estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), “definitivamente lo que está pasando en la Universidad Veracruzana es muy lamentable, son demasiados casos. Obviamente es diferente porque hay más personas que aquí en el Colegio de Veracruz; sin embargo por lo mismo de que es un ambiente más cerrado esos casos no se hablan”.Sobre la recurrencia en este tipo de situaciones, Lesbia Guerra aseguró que implementarán medidas para evitar que ocurran este tipo de situaciones en el Colegio, “todas las mujeres hemos sufrido el acoso, personalmente les puedo decir que me he sentido de esa manera. Claro que una de nuestras propuestas es crear protocolos para evitar estas situaciones, que las alumnas se sientan seguras en la institución, que tengan la certeza de que pueden venir con nosotras a confiarnos y podamos tomar cartas en el asunto”.“Estamos en un ambiente político en el que muchas veces a las mujeres no se les reconoce por su intelecto y muchas veces se les violenta. Es por eso que existe el término de violencia política de género”, comentó Ochoa.La postulada a consejera también resaltó su intención de lograr en sus compañeros el trabajo social, pues recriminó que no tienen la oportunidad de hacerlo y que las asociaciones llegan a contribuir sólo por imagen, “muchas veces he notado que los jóvenes tenemos ganas de ayudar y de aportar algo bueno a la sociedad pero no se dan los espacios. Hay ciertas asociaciones que sólo buscan el ego propio, sólo buscan la imagen y no realmente dejar un buen impacto”, dijo.