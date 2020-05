Aspirante a Fiscal pide al Gobernador dejar de expresar favoritismo por Verónica Hernández

El aspirante a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gabriel Alejandro Williams Mendoza, desmintió que renuncie a participar en la contienda para ocupar dicho cargo, asegurando que sigue fuerte en el proceso.



“Sigo fuerte en la contienda, esto no termina hasta que se acaba y en espera de que salga la terna que debió haber sido anunciada el día sábado pasado y por alguna razón hay algunos legisladores que siguen por encima de la supremacía de la Constitución y piensan que por ser diputados pueden hacer con ella lo que sea”.



Indicó que uno de los requisitos para ser titular de la FGE, es someterse a los exámenes de control y confianza, mismos que ya solicitó.



“Ningún otro aspirante tiene esta solicitud, con respeto a la comunidad veracruzana, estoy buscando este cargo de Fiscal y me he preparado”.



Además, solicitó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya no expresar favoritismo hacia la encarga actual de la Fiscalía, Verónica Hernández Guiadáns, argumentado que debe existir piso parejo para todos.



En cuanto a la polémica que hay entre la iglesia y el Congreso local, Williams Mendoza dijo que el vocero de la arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes, antes que sacerdote, es ciudadano y puede opinar.



“Veo que tienen una pugna con la iglesia y debemos recordar que en el atrio de la iglesia no está haciendo ninguna recomendación, el antes de ser sacerdote es persona y como persona es un ciudadano mexicano que tiene todos los derechos y obligaciones con los que los ciudadanos contamos”.



Para finalizar, refirió que no confía en el actuar de los diputados ni que el proceso de selección sea transparente.