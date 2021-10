Aspirantes a Consejero del OPLE Veracruz no convencieron al INE

Al considerarse que ninguno de los ocho aspirantes es idóneo para ocupar el cargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) proyectaría declarar desierto el proceso de selección del consejero o consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.En el proyecto de acuerdo que se sometería a votación de la Comisión de Vinculación con los OPLE, este jueves y posteriormente ante el Consejo General, se estipularía que se debería iniciar nuevamente el procedimiento de selección y designación correspondiente.Al igual que con el OPLE de Veracruz, el ente comicial nacional contemplaría esta misma decisión para las presidencias de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y del Instituto Electoral de Tamaulipas.“De conformidad con las consideraciones del presente Acuerdo, se determina declarar desiertos los procesos de selección y designación de las Presidencias de Nuevo León y Tabasco (…) así como el de la Consejería de Veracruz (…) por lo que, en el momento oportuno y conforme a los plazos que previamente establezca este Consejo General, a propuesta de la Comisión, se deberán iniciar los procesos de selección y designación correspondientes”, refiere el presunto borrador del acuerdo que se circuló este martes.Se detalla que luego de la etapa de entrevistas y valoración curricular, en la que se tomó en cuenta la revisión de su historia profesional y laboral, su participación en actividades cívicas y sociales, su experiencia en materia electoral, así como de las aptitudes analizadas mediante la entrevista (liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad), “no se encontró un perfil apto para el desempeño (…) de la Consejería Electoral del OPLE de Veracruz”.Cabe recordar que las personas que están en la carrera por el lugar en el Instituto Electoral Veracruzano son Vianey Molina Roldán, Marcela Hernández Lira, José Ramón Hernández Polanco, Wendy Mendoza Zamudio, Omar Brandi Herrera, Rigoberto García Pérez, Crystal Martínez Monfil y Manuel Alejandro Figueiras López.Se agrega que si bien estos aspirantes acreditaron tener conocimientos técnico-electorales y competencias comunicativas y matemáticas suficientes, a través de la aprobación del examen de conocimientos, así como su capacidad argumentativa por medio de la presentación y acreditación del ensayo, fue en el análisis específico de las aptitudes requeridas para el desempeño del cargo en donde se considera que los respectivos perfiles no colman las necesidades específicas del mismo.Se apunta que “no se observó que contaran con características y aptitudes que dieran cuenta de niveles destacados en materia de responsabilidad administrativa, a efecto que les permitieran dirigir, conducir y construir consensos, cuestiones que son fundamentales para encabezar o conformar una institución de Estado, máxime si la conducción se inserta en un escenario complejo”.En el supuesto proyecto de acuerdo del INE, se acota que la persona que pudiera incorporarse al OPLE de Veracruz “tendrían que colmar, de manera inmediata, las aptitudes requeridas para el debido funcionamiento” de dicha institución, es decir, tener capacidad de “liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y coordinación, entre otras”.Se reitera que en Veracruz, donde el Consejo General está actualmente integrado por seis consejeros, no designar al o la séptima, “en estos momentos no pone en riesgo su funcionamiento”.Con la declaratoria de desierta, la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE debería notificar la decisión al ente comicial del Estado que la vacante de consejero no será cubierta por ahora.