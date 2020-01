Asume Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la bienvenida a Margarita Ríos-Farjat, como nuevo ministra, quien fue designada a la primera sala.



Con la llegada de Ríos-Farjat, la Suprema Corte tendrá por primera vez tres mujeres como ministras.



Ríos-Farjat estará en el cargo de ministra durante 15 años en la Suprema Corte, en sustitución de Eduardo Medina Mora, quien renunció el año pasado de manera inédita.



En sesión solemne, la ministra Ríos-Farjat afirmó que como integrante del Máximo Tribunal mantendrá su autonomía respecto del Poder Ejecutivo y Legislativo y de “poderes fácticos de cualquier índole”.



“Autonomía que refrendo ahora ante la trascendental transformación que comienzo a desempeñar y que será respecto a toda influencia, visión o postura que no nazca exclusivamente en la intimidad de mi leal, saber y entender”, dijo.



“Autonomía respecto a los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y Legislativo, cuya Cámara Alta tuvo a bien nombrarme, pero también respecto a otro tipo de poderes: los fácticos, de cualquier índole. Entiendo la autonomía como una forma de ser, se es una persona autónoma y crítica respecto a todo y a todos o no se es respecto a nada”.



Durante la ceremonia, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, entregó a la nueva integrante del Pleno la credencial y distintivos correspondientes, así como de la toga representativa como ministra.



La ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que la llegada de Ríos-Farjat a la Corte es histórica pues convergen por primera vez tres mujeres en el Pleno desde la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), promulgada en 1994 y vigente desde 1995.



La ceremonia es conjunta de plenos, en donde también están los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



La nueva ministra fue electa a principios de diciembre pasado, por el Senado en una mayoría calificada.



Antes de ser elegida por el Senado como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos-Farjat ocupaba uno de los puestos más importantes en el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano que se encarga de recaudar impuestos para sostener las finanzas nacionales y los programas sociales que tiene planeado el Gobierno Federal.



La litigante, con un título de maestría en Derecho Fiscal, ha sido una de las personas cercanas a la política económica de la 4T y colaboradora de constante comunicación con Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Entre la preparación profesional de Margarita Ríos-Farjat hay diversos cursos de especialización, como los que realizó en el Instituto de la Judicatura Federal y la Bolsa Mexicana de Valores.



Pese a que en el pasado Margarita Ríos-Farjat no había ocupado tantos cargos públicos, salvo el que tuvo en el Poder Judicial de la Federación de 1996 a 1999, es una de las personas cercanas al Presidente, desde que éste la invitara a colaborar en la confección del “Plan de Nación” en el área de gobierno y justicia, cuando López Obrador era presidente nacional de Morena.



Un tema recurrente en el discurso del presidente López Obrador es la lucha contra la corrupción, un asunto que la hoy extitular del SAT ha abordado, pues en 2016 conformó el colectivo Coalición Anticorrupción para adoptar e implementar el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León, su lugar de origen.



La relación de la litigante con el Presidente no sólo es en el sector público, también se extiende en los ámbitos literarios, ya que Margarita Ríos Farjat, en el 2017, presentó el libro Solón Argüello. Antología Poética, de la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador.



Esto se dio porque otra de las pasiones de Margarita Ríos-Farjat es la escritura, incluso es autora de dos poemarios, Si las horas llegaran para quedarse y Cómo usar los ojos. También ha ganado algunos concursos literarios como el de Literatura Universitaria en 1993 y Poesía Joven de Monterrey en 1997, así como el primer lugar en el Nacional de Ensayo Jurídico otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el año 2000.