Atacan a balazos a mujer periodista, en Papantla

La tarde de este lunes, la periodista María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa, fue atacada a balazos cuando se dirigía hacia su automóvil, en la calle Francisco Javier Mina, en el municipio de Papantla.



Según se informó, fue trasladada grave a un hospital tras haber recibido al menos 3 impactos de bala.



Los agresión ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando, según reportes, personas a bordo de una motocicleta pasaron y dispararon en repetidas ocasiones contra la periodista.



En la calle quedaron al menos 8 cartuchos percutidos. Corporaciones policiales han acordonaron el sitio de la agresión.



Había denunciado a exdiputado por amenazas



Cabe destacar que en abril de 2016, según reportaron incluso medios nacionales, Ferral denunció ante la Fiscalía General del Estado haber sido amenazada de muerte por el exalcalde de Coyutla y exdiputado local en la administración yunista, Basilio Picazo Pérez.



“Yo estaba en un restaurante de Papantla y dejé comiendo a mis hijos cuando Basilio llegó acompañado de su esposa, con su hijo y empezó a decir que me haría daño, que ya me dejó vivir mucho tiempo (sic) y que me desaparecerá en estos días, delante de su esposa y un niño de nueve años”, relató a las autoridades, de acuerdo a una publicación de Proceso.



Esto ocurrió cuando Picazo Pérez era candidato del PRI a una diputación en el Congreso local, comicio que ganó. En septiembre de 2017, el entonces legislador anunció que renunciaba a la bancada del partido que lo postuló para pasarse al PAN.



Proceso constata que el exlegislador también llegó a ser señalado por el homicidio del exsíndico de Coyutla, Miguel Alfonso Vázquez, acontecido en mayo de 2005, investigación en su contra que nunca avanzó y pese a la cual el tricolor lo postuló.



“Según las diligencias, dos pistoleros –uno de ellos hijo del comandante de la policía municipal de Coyutla– mataron al síndico después de que el alcalde Picazo Pérez les pagó 70 mil pesos”.



“Los dos sicarios, Vicente Rodríguez y Rodolfo Carballo, fueron condenados a 29 años de prisión, mientras el llamado autor intelectual nunca fue investigado ni se libró orden de aprehensión en su contra”, señala Proceso.



