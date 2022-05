Atención ciudadana no la detendrán los que buscan manchar al Ayuntamiento: Ahued

El Ayuntamiento tiene voluntad para atender y escuchar a todos los sectores sociales pero es lamentable que se utilicen eventos públicos dedicados a temas tan nobles como la atención de personas con discapacidad para buscar manchar la imagen política de alguien, manifestó el presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil.Ante medios de comunicación, aseguró que no hay registros de que la persona que ayer se manifestó en la Sala del Cabildo haya sido trabajadora de la empresa en la que dijo laborar.“Hay cosas que con gusto atiendo pero es lamentable que hagan este tipo de actos para manchar imágenes y decir cosas. Sabemos que así es la política y que hay gente que a esto se presta. Yo no tengo ningún problema”, dijo.Finalmente, reiteró que esto no detendrá la voluntad de escuchar y atender a toda la ciudadanía: “Mi conciencia está tranquila, yo atenderé siempre pero eso de que vengan a mentir y no den ni el nombre, es un exceso”.