Atendiendo a afectados por COVID-19, Cáritas Xalapa celebra 29 años de servicio

54 equipos de voluntarios recorren las parroquias de la Arquidiócesis de Xalapa para atender las penas y carencias de quienes han perdido la salud o el empleo, dice la vicepresidenta Margarita Roa Acosta.



“A los voluntarios los mueve el amor cristiano y se brinda ayuda sin distinción de credo o religión”, añade el padre José Manuel Suazo.



Se prepararon para la pandemia del COVID-19, han estado trabajando durante el desarrollo de la misma y este fin de semana, con motivo de los 29 años de servicio a los más vulnerables, brigadistas de Cáritas Xalapa reforzaron las acciones hacia los grupos más necesitados de la población, afectados por esta enfermedad.



Margarita Roa Acosta, vicepresidenta de esta asociación de la Arquidiócesis de Xalapa, asegura que han estado brindando servicio al prójimo más necesitado a lo largo de 29 años.



“Y hoy damos gracias a nuestro buen padre y a Jesucristo resucitado, porque por su Santo Espíritu nos ha concedido la fortaleza para ser conducto de su amor misericordioso todos estos años”.



“En estos momentos de particular sufrimiento para toda la humanidad, aquí en nuestra Arquidiócesis los 54 equipos de voluntarios de las Cáritas parroquiales han atendido con eficiencia, cercanía, delicadeza y caridad a quienes han perdido su salud o su empleo a causa de la pandemia y al no tener manera de llevar el pan a su familia han acudido a Cáritas, donde se les ha dado lo necesario para vivir”, indicó.



Roa Acosta agradeció “a quienes han respondo a la petición de Cáritas para compartir sus bienes. Gracias a los que dan de lo mucho o aún de lo poco que tienen para que todos puedan alimentarse”.



“Nuestra sincera gratitud a las personas de buena voluntad que siguen respondiendo generosamente y confiando en Cáritas para aliviar las penas y carencias que muchos hermanos están sufriendo. Su recompensa será, sin duda, grande, al ciento por uno, como solo nuestro buen padre sabe darla”.



“Este día, que el mundo honra a las mamás, invocamos a nuestra madre del cielo, patrona de la Arquidiócesis de Xalapa, para que ella nos conceda pronto la salud del alma y del cuerpo. Gracias por la ayuda de siempre, Dios les pague”, concluyó.



Ayuda sin distinción de credo



Por su parte, el padre José Manuel Suazo Reyes, Vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, dijo que todas las Cáritas parroquiales se han activado para hacer llegar la ayuda a los más necesitados.



“Cáritas diocesana inició hace casi 30 años. Hoy se ha multiplicado en 50 parroquias donde se ofrecen diferentes servicios. Con la generosidad de algunos fieles Cáritas diocesana y parroquiales han estado repartiendo ayuda a gente vulnerable. Un caso ejemplar es Cáritas de San Antonio de Padua, en Xalapa, en donde cada día preparan hasta 200 lonches para dar de comer a gente necesitada”, aseveró.



El sacerdote reiteró que estos voluntarios no está buscando votos, o es una estructura electoral o clientelar, sino inspirada por el amor cristiano, y otro detalle, se ayuda sin distinción de credo de religión, se ayuda a quien tiene necesidad”, puntualizó.