Atentado a bodegas del Alcalde de Playa Vicente sería venganza de grupos delictivos

El atentado ocurrido esta madrugada en bodegas del Alcalde de Playa Vicente se trataría de venganza orquestada por grupos delictivos, según lo que han arrojado las primeras indagatorias.



Fuentes confirmaron que se trataría de grupos delictivos que tienen presencia en la zona los que echaron gasolina a cuatro vehículos que terminaron incendiados luego de que no se cumplieron acuerdos y pactos que tenían con la delincuencia organizada.



Tras los hechos han circulado vídeos donde se observa a un grupo de sujetos encapuchados que amagan a un vigilante y comienzan a echarle gasolina a los vehículos, que rápidamente agarran fuego.



Las bodegas pertenecen a la cadena comercial "Súper Álvarez", propiedad de Gabriel Álvarez, quien llegó a la presidencia municipal y ha estado en al menos dos periodos.



A Álvarez López se le vincula con Leonardo Hernández, El Brujo de Playa o Don Leo, capo de la delincuencia por más de quince años en esa cabecera.



Tras el asesinato del Brujo, los hermanos Beto y Jacinto Rodríguez, Los Piñas, comenzaron a liderar la zona.



Después de que el Gobierno de Veracruz comenzó a perseguir a Los Piñas, en marzo del 2020, estos perdieron poder, no obstante, tras el anuncio hecho por el Gobierno Municipal de Playa Vicente de la integración de una policía de élite con la que integró un Mando Único, los delincuentes lo tomaron como traición a los tratos previamente establecidos y ocurrió el incendio.



El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, apenas ayer declaró que hay delincuentes muy interesados en meterse en los partidos y en las elecciones con la finalidad de obtener el poder que necesitan para seguir operando y no descartan que estas agresiones en Playa Vicente sean parte del mismo esquema de delincuentes ajustando cuentas a sus viejos aliados por incumplir pactos.