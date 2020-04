Atiborran mercado de pescadería, en Veracruz, este Viernes Santo

Este Viernes Santo, los católicos en la ciudad de Veracruz, para no comer carne roja, atiborraron el mercado de pescadería "Plaza del Mar".



Aprovecharon que los precios de los pescados y mariscos se mantienen estables debido a la disminución de la demanda del producto a nivel regional y a que se ha registrado buena pesca.



Sin guardar la sana distancia, escogían las especies para preparar los platillos que degustarán para honrar la Semana Santa.



"Un caldito de pescado y unos camarones es lo que ando buscando", dijo Marina.



"Un robalito, los precios están bien, al menos en toda esta crisis, el pescado no ha aumentado", dijo Roberto.



De acuerdo con los comerciantes, en esta temporada los precios aumentaban hasta un 50 por ciento, debido a que incrementa la demanda, no obstante, en este año, se ha detenido el alza.



El camarón se vende entre 120 y 180 pesos por kilogramo, un precio accesible considerando la época.



El robalo es el producto que más incrementa, se llega a comercializar hasta en 240 pesos.



"El robalo, hace un año lo teníamos en 240, ahorita está en 200, el kilo", dijo Reina Gutiérrez, comerciante del mercado de pescadería.



Aun cuando el llamado es salir sólo a comprar los insumos, no se respetó la recomendación, más de una persona acudía a seleccionar los pescados y mariscos que se llevarían a casa.